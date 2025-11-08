कई एलपीजी सिलेंडर फटा,  500 झुग्गियों में भीषण आग, मुन्ना की मौत और राजेश झुलसा

Highlights दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। राजेश नाम का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 500 झुग्गियों में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति झुलस गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ऐसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई तथा निवासियों में दहशत फैल गई।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इलाके से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया तथा स्थानीय लोग अपना सामान बचाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।

अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, उन्हें रात 10 बजकर 56 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां और अग्निशमन रोबोट घटनास्थल पर भेजे गए। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी तथा आग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां तैयार रखी गईं। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर सुबह तक काबू पा लिया गया। मुन्ना नाम के शख्स की आग में जलकर मौत हो गई तथा राजेश नाम का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

Web Title: New Delhi Massive fire 500 huts Munna dead and Rajesh burnt breaks out in slum police