शिक्षक ने दूसरी कक्षा की छात्रा को बुलाया और 6 वर्षीय छात्र के गाल पर 5-6 थप्पड़ मारने को कहा, दूसरे टीचर ने कंपास बॉक्स से पीटकर होंठ सूजाया, मामला दर्ज

Mumbai: नवी मुंबई के एक निजी स्कूल के दो शिक्षकों के खिलाफ छह वर्षीय छात्र के उत्पीड़न और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि कामोठे स्थित इस स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ यह प्राथमिकी बच्चे के अभिभावक की शिकायत पर दर्ज की गई है। अभिभावक के बयान के अनुसार, 14 नवंबर को एक शिक्षक ने दूसरी कक्षा की एक छात्रा को बुलाया और उसे एक लड़के के गाल पर पांच से छह थप्पड़ मारने को कहा। अधिकारी ने बताया कि शिक्षक कथित रूप से बच्चे को प्रताड़ित होते देखता रहा और हंसता रहा।

शिकायत के अनुसार, 28 नवंबर को अंग्रेजी की कक्षा के दौरान, एक अन्य शिक्षक ने कथित रूप से उसी बच्चे को कंपास बॉक्स से पीटा, जिससे उसका होंठ सूज गया। प्रारंभिक जांच के बाद बुधवार को कामोठे थाने में किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। थाने के एक अधिकारी ने कहा, “हम स्कूल के कर्मचारियों के आचरण और स्कूल के माहौल की जांच कर रहे हैं।”

सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने आत्महत्या की

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मुरबाद तहसील में एक सरकारी आश्रम (आवासीय) स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय आदिवासी लड़की ने बृहस्पतिवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं कक्षा की छात्रा सुबह मोरोशी गांव के स्कूल में अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई।

उन्होंने कहा कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया, यह पता नहीं चल पाया है। कुछ अभिभावकों ने हाल में स्कूल में अत्यधिक कठोर अनुशासन की शिकायत की थी। कुछ दिन पहले स्कूल के दौरे के दौरान आदिवासी कल्याण मंत्री अशोक उइके ने स्कूल में सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई थी।

