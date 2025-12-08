नासिकः 800 फुट गहरी खाई में कार गिरने से 6 लोगों की मौत, पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र ने जताया दुख

टोयोटा इनोवा वाहन में सात यात्री सवार थे। मृतकों की पहचान कीर्ति पटेल (50), रसीला पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), वचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (70) के रूप में हुई है।

Highlightsपुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।आपदा प्रबंधन समिति के कर्मियों की तैनाती के साथ बचाव अभियान जारी है।सरकार की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

नासिकः महाराष्ट्र के नासिक जिले के सप्तश्रृंग गढ़ घाट इलाके में रविवार को एक कार के 800 फुट गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना शाम चार बजे हुई और मृतक निफाड़ तालुका के पिंपलगांव बसवंत के रहने वाले थे।

उन्होंने बताया, “कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टोयोटा इनोवा वाहन में सात यात्री सवार थे। मृतकों की पहचान कीर्ति पटेल (50), रसीला पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), वचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (70) के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।”

स्थानीय उप कलेक्टर और जिला आपदा प्राधिकरण के सीईओ रोहित कुमार राजपूत ने बताया कि पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन समिति के कर्मियों की तैनाती के साथ बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को “बेहद दुखद” बताया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

