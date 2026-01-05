31 दिसंबर को लापता और 4 जनवरी को खेत में मिला शव, 11 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या, संजू कुमेटी ने जुर्म छिपाने के लिए मारा

Highlights पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस थानाक्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की यह बालिका 31 दिसंबर से लापता थी। ग्रामीणों ने चार जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में शव बरामद किया तब इसकी सूचना पुलिस को दी। सुंदरराज ने बताया कि जांच के आधार पर पुलिस ने गुनेर गांव के निवासी आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

Narayanpur: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 वर्षीय एक बालिका के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और उसकी हत्या कर देने को लेकर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनपुर थानाक्षेत्र में बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने संजू कुमेटी (24) को गिरफ्तार किया है।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस थानाक्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की यह बालिका 31 दिसंबर से लापता थी तथा बाद में ग्रामीणों ने चार जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में उसका शव बरामद किया तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सुंदरराज ने बताया कि जांच के आधार पर पुलिस ने गुनेर गांव के निवासी आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कुमेटी बालिका और उसके परिवार को जानता था तथा उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया एवं अपराध को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि कुमेटी ने कथित तौर पर बालिका को कुल्हाड़ी से मारा था। उन्होंने बताया कि मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

