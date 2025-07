बेवफा पत्नी! प्रेमी संग मिलकर महिला ने की पति की हत्या, शव को घर में दफनाया; ऊपर से लगवा दी टाइल्स

Vasai-Virar Murder: महाराष्ट्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी के रौंगटे खड़े कर दिए। यह घटना नालासोपारा के धानिव बाग इलाके में हुई, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को घर के फर्श के नीचे दफना दिया। यह जघन्य अपराध तब प्रकाश में आया जब पीड़ित के भाई ने फर्श की टाइलों में बदलाव देखा और पुलिस को सूचना दी।

32 वर्षीय पीड़ित विजय चौहान, नालासोपारा पूर्व स्थित ओम साईं वेलफेयर सोसाइटी के रशीद कंपाउंड में अपनी पत्नी चमन देवी चौहान और तीन साल की बेटी के साथ रहता था। पेशे से दिहाड़ी मजदूर विजय लगभग 15 दिन पहले लापता हो गया था। पूछताछ करने पर उसकी पत्नी ने दावा किया कि वह काम के सिलसिले में बाहर गया था। हालाँकि, शक तब और गहरा गया जब चमन देवी दो दिन पहले अपने 20 वर्षीय पड़ोसी मोनू शर्मा के साथ भाग गई, जिसके साथ उसका कथित तौर पर कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

A woman murdered her husband with the help of her lover and buried his body under the house floor, and covered it with tiles to avoid suspicion...



The incident is from Nalasopara, Maharashtra...



