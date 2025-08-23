कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के कुलपति हरे राम त्रिपाठी और पत्नी बदामी देवी की मौत, खड़े ट्रक से तेज रफ्तार इनोवा कार में टक्कर

Highlights हादसे में प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी (58) और उनकी पत्नी बदामी देवी (56) की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति वाराणसी से कुशीनगर जिले स्थित अपने गांव जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मऊः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक इनोवा कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे कार में सवार महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक के कुलपति और उनकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनूप कुमार ने बताया कि हादासा गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर कुसमा गांव के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार इनोवा कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी (58) और उनकी पत्नी बदामी देवी (56) की मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि दंपति वाराणसी से कुशीनगर जिले स्थित अपने गांव जा रहे थे। कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दंपति की मौत हो चुकी थी। कार चालक वैभव मिश्रा (35) गंभीर रूप से घायल हो गया है।

घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। एएसपी कुमार ने बताया कि बिहार के गोपालगंज निवासी घायल चालक वैभव मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी इससे पहले वाराणसी के सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। इसी थाना क्षेत्र में 2005 में सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, प्रख्यात साहित्यकार एवं राज्यसभा सदस्य पंडित विद्यानिवास मिश्र की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

Web Title: nagpur Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University VC Hareram Tripathi, wife killed in road accident in UP's Mau