Muzaffarnagar News: काकड़ा गांव में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत; छह घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 8, 2026 10:33 IST2026-01-08T10:33:23+5:302026-01-08T10:33:39+5:30
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन महिलाओं समेत छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना बुधवार रात को हुई जब ये लोग मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना कस्बे की ओर टैम्पो में लौट रहे थे।
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) गजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान गुलशन (40) और आशिफा (10) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है।
