Mumbai train blast: लोकल ट्रेन में 2006 को सात बम विस्फोट, 189 लोग मारे गए और 824 घायल, क्या दोषी ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है, उच्च न्यायालय ने विवि से पूछा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2024 06:42 AM

Next

Mumbai train blast: मुंबई में कुछ लोकल ट्रेन के डिब्बों में 11 जुलाई, 2006 को सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए और 824 अन्य घायल हुए थे।