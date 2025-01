Mumbai: मुंब्रा में 'तौलिया पहनकर घूमने' पर एक व्यक्ति की पिटाई, चौंकाने वाला VIDEO सामने आया

Viral Video: मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में कथित तौर पर तौलिया पहनकर घूमने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया और जल्द ही यह सोशल मीडिया पर छा गया। वीडियो में भीड़ को तौलिया पहने व्यक्ति को लाठियों से पीटते हुए देखा जा सकता है। यह घटना ठाणे के मुंब्रा में खरदी रोड स्थित खलील कंपाउंड में हुई। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्यक्ति की पहचान मस्तकीम के रूप में हुई है। वीडियो में तीन से चार लोग मस्तकीन की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया।

#Mumbra, Maharashtra: Mustaqim a resident of Khalil compound was beaten brutally with sticks for roaming around in his own flat wearing a towel. He was later hospitalized and is undergoing treatment.



The incidence took place at Khalil compound located at Khardi road in Mumbra,… pic.twitter.com/4b96AAIFct