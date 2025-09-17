पति विजय शंकर पटेल और बेटे की मृत्यु के बाद अकेली ही रहती थीं 60 वर्षीय चमेली देवी, ईंट से मार कर हत्या, बड़ा घर और कई प्लॉट का मामला
Mughalsarai Police Station: पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगहे ने बताया कि पुलिस को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद एक दल मौके पर पहुंचा।
चंदौलीः चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में बुधवार को 60 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगहे ने बताया कि पुलिस को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद एक दल मौके पर पहुंचा।
उन्होंने बताया कि मृतक महिला की पहचान चमेली देवी के रूप में हुई और उसके सिर पर चोट के निशान थे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से खून से सनी एक ईंट बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति विजय शंकर पटेल और इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद चमेली देवी अकेली ही रहती थीं और उनका कोई वारिस नहीं था।
स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि गांव में उनका एक बड़ा घर और कई प्लॉट थे, जिनमें से एक को उन्होंने हाल में बेचा था। लांगहे ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि संपत्ति विवाद हत्या की वजह हो सकती है। पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच जारी है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या
मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में तीन हमलावरों ने कथित रूप से मोटरसाइकिल स्टंट का विरोध करने पर 23 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, ‘‘यह घटना मंगलवार रात की है। मृतक की पहचान अवतार के रूप में हुई है, जिसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था।’’
उन्होंने कहा,‘‘तीन लोगों-- ताहिल, आवेश और स्थानीय पार्षद अन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई हैं। अवतार के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।’’
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में, अवतार के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसने (अवतार ने) जब अपनी गली में ताहिल के मोटरसाइकिल स्टंट का विरोध किया तब तीनों ने चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।