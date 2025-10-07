Highlights CRIME: कुरकुरे के लिए 20 रुपये नहीं मिले तो बुलाई पुलिस, देखें वायरल वीडियो

MP Kid Kurkure Viral Video: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे ने पुलिस को कॉल कर दिया और बताया की उसे मारा जा रहा है। वीडियो में बच्चा बता रहा है की मां ने उसे 20 रुपये के कुर्कुरे खरीदने से मना कर दिया। मामला चितरवई कला गांव का बताया जा रहा है आगे बच्चे ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी मां और बहन ने उसे रस्सी से बांध दिया और पीटा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मां-बच्चे दोनों को समझाया और बच्चे को कुर्कुरे खरीदकर भी दिए।

A Child called the Police after not getting 20rs Kurkure pic.twitter.com/aFB91TWG6o — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 4, 2025

