10 माह के बच्चे को मां ने जलते चूल्हे में फेंका, मां राजपति ने मासूम की मौत के बाद खुद को साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाई

Highlights बुधवार को छत्तीसगढ़ स्थित अपने ससुराल से मायके आई थी। दस माह के बेटे को जलते चूल्हे में फेंक दिया, मौत हो गई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Sonbhadra:उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के बभनी थाने के जोबेदह गांव में एक महिला ने दस माह के अपने बच्चे को जलते चूल्हे में फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गयी । महिला ने बच्चे की मौत के बाद फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि मरने वाली महिला की पहचान राजपति (28) के तौर पर हुयी है।

उन्होंने बताया कि वह बुधवार को छत्तीसगढ़ स्थित अपने ससुराल से मायके आई थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को रात के खाने के बाद जब सभी घरवाले सो गए तब राजपति ने दस माह के बेटे को जलते चूल्हे में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

राजपति ने बेटे की मौत के बाद ख़ुद को भी साड़ी का फंदा बनाकर घर की बड़ेर से फांसी लगा ली, जिससे उसकी भी मौत हो गयी । परिजनों का कहना है कि उसका पति बाहर रहकर कार्य करता है, इस वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

