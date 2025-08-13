चार बच्चों की मां, पति ने छोड़ा और नौकरी की तलाश में दिल्ली आई नेपाल की महिला, नौकरी के नाम पर पहले घर दिया और फिर किया रेप
नई दिल्लीः बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौकरी का झांसा देकर 32 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता मूलत: नेपाल की निवासी है और चार बच्चों की मां है, जिसने कथित घरेलू हिंसा के कारण हाल ही में अपने पति को छोड़ दिया था।
वह इसी महीने की शुरुआत में ट्रेन के जरिये बेंगलुरु से दिल्ली आई थी। अधिकारी ने कहा कि महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे मंजीत नामक एक अन्य व्यक्ति का नंबर दिया और नौकरी के लिए उससे संपर्क करने को कहा। पुलिस ने बताया कि एक दिन बाद उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया था।
मुंडका में उसके रहने के लिए किराए के मकान की व्यवस्था की थी। दस अगस्त को वह व्यक्ति नशे में धुत्त होकर उसके कमरे में आया और उसके साथ बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि अगले दिन बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।