Highlights 1.86 लाख का मोबाइल मंगाया, निकला पत्थर का टुकड़ा, बेंगलुरु का मामला...

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया है कि उन्होंने 1.86 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके ई-कॉमर्स कंपनी से एक ‘सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 7’ स्मार्टफोन मंगाया था, लेकिन उन्हें इस स्मार्टफोन के जिस डिब्बे की आपूर्ति की गई उसे खोलने पर केवल एक पत्थर (टाइल) का टुकड़ा मिला। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, येलचेनहल्ली के रहने वाले प्रेमनानंद (43) ने फोन के लिए ऑर्डर किया था और इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, प्रेमनानंद ने 14 अक्टूबर को एक ई-कॉमर्स मंच से इस फोन की खरीदारी की थी और अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान किया।

स्मार्टफोन की आपूर्ति के नाम पर उन्हें एक डिब्बा 19 अक्टूबर को शाम करीब 4:16 बजे प्राप्त हुआ। उन्होंने डिब्बे को खोलते समय एक वीडियो बनाई और उच्च-स्तरीय स्मार्टफोन की जगह डिब्बे में केवल एक सफेद रंग का चौकोर टाइल का टुकड़ा देखकर चौंक गए। प्रेमनानंद ने पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में शिकायत दर्ज कराई और बाद में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। जिसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

English summary :

Mobile Phone worth Rs 1-86 lakh was ordered, but it turned out to be a piece of stone, a case from Bengaluru

Web Title: Mobile Phone worth Rs 1-86 lakh was ordered, but it turned out to be a piece of stone, a case from Bengaluru