Andhra Pradesh: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, हॉस्टल छोड़ने के बहाने ऑटो रिक्शा चालक ने बनाया शिकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 9, 2025 14:08 IST2025-12-09T14:07:21+5:302025-12-09T14:08:15+5:30
Andhra Pradesh:’ लड़की ने अपने दोस्तों की मदद से पुलिस को घटना की सूचना दी।
Andhra Pradesh:आंध्र प्रदेश एक ऑटोरिक्शा चालक एक नाबालिग दलित लड़की को छात्रावास में पहुंचाने में मदद करने के बहाने अपने घर ले गया जहां उसने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना तीन दिसंबर को हुई जब लड़की एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास जा रही थी और उसने उस चालक से मदद मांगी जिससे वह पहले भी मिली थी।
चालक की पहचान साई कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘कुमार ने नाबालिग दलित लड़की को मदद करने के बहाने घर बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया।’’ लड़की ने अपने दोस्तों की मदद से पुलिस को घटना की सूचना दी।
पुलिस ने बताया कि कुमार फरार है और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।