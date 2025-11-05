VIDEO: नाबालिग को उल्टा लटकाया, रहम की गुहार लगाता रहा मासूम, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 5, 2025 14:40 IST2025-11-05T14:39:01+5:302025-11-05T14:40:30+5:30
Minor Boy Hanged on Tree: वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का बताया जा रहा है, वीडियो में कुछ लोगों ने एक नाबालिक लड़के को पेड़ से उल्टा लटकाकर रखा हुआ है।
Minor Boy Hanged on Tree: वायरल वीडियोउत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का बताया जा रहा है, वीडियो में कुछ लोगों ने एक नाबालिक लड़के को पेड़ से उल्टा लटकाकर रखा हुआ है। बताया जा रहा हा की लड़के को मोबाइल चोरी के शक में उल्टा लटकाया गया है। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रही है।
मोबाइल चोर बताकर नाबालिग को उल्टा लटकाया !— Nedrick News (@nedricknews) November 4, 2025
- उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालीबानी सजा दे दी. गांव के कुछ… pic.twitter.com/Eg9dQi1Blm