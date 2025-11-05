Highlights VIDEO: नाबालिग को उल्टा लटकाया, रहम की गुहार लगाता रहा मासूम, देखें वीडियो

Minor Boy Hanged on Tree: वायरल वीडियोउत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का बताया जा रहा है, वीडियो में कुछ लोगों ने एक नाबालिक लड़के को पेड़ से उल्टा लटकाकर रखा हुआ है। बताया जा रहा हा की लड़के को मोबाइल चोरी के शक में उल्टा लटकाया गया है। वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो तेजी से वायरल हो रही है।

