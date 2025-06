मेघालय पुलिस क्राइम सीन को करेगी रिक्रिएट, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत चारों आरोपियों का होगा आमना-सामना

Honeymoon Murder Case: मेघालय पुलिस की एक विशेष जांच टीम मध्यरात्रि के करीब शिलॉन्ग पहुंची और उसने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों में से एक सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह टीम जांच के लिए सोहरा में अपराध स्थल पर जाकर घटना की कड़ियों को जोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि हत्या के सिलसिले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए चार अन्य लोगों के शीघ्र ही यहां पहुंचने की उम्मीद है और उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनम को मेडिकल जांच के लिए यहां एक अस्पताल ले जाया गया और दिन में उसे अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि जांच पूरी करने के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) उसकी पुलिस हिरासत के लिए अदालत से अनुरोध करेगा।

Meghalaya murder case probe intensifies



- #SonamRaghuvanshi planned husband #RajaRaghuvanshi's murder long before wedding

- Wanted to pass off murder as a robbery attempt

- Was in constant touch with lover Raj Kushwaha during honeymoon trip with husband

