Meerut: मुस्कान की तरह मेरठ की अंजलि ने रची खूनी साजिश, प्रेमी से पति की कराई हत्या, गिरफ्तार
By अंजली चौहान | Updated: November 8, 2025 09:56 IST2025-11-08T09:54:57+5:302025-11-08T09:56:47+5:30
Meerut News: उस आदमी का शव उसके गाँव के बाहर एक खेत में तीन गोलियों के निशान के साथ मिला। उसकी पत्नी, जो तीन बच्चों की माँ थी, अपने प्रेमी के साथ भागने से पहले उसकी मौत पर विलाप करती रही।
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ का चर्चित नीला ड्रम मर्डर केस लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं और उसी शहर में एक और हत्या ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस के अनुसार, अवैध संबंध के चलते आरोपी महिला अंजलि ने अपने पति राहुल की प्रेमी से हत्या करवा दी और फरार हो गई।
जानकारी के अनुसार, अंजलि को उसके प्रेमी के साथ अगवानपुर गाँव से गिरफ्तार किया गया, उसके पति की खेतों में गोली मारकर हत्या के कुछ दिन बाद। पुलिस को शुरू में शक था कि यह डकैती का मामला हो सकता है। हालाँकि, जब पुलिस पूछताछ के लिए अंजलि के घर गई, तो वह गायब मिली। पुलिस ने कहा, "इससे सब कुछ बदल गया।" एक जाँच अधिकारी ने कहा, "शुरुआत में, डकैती का मकसद लग रहा था। लेकिन पत्नी के लापता होने से सब कुछ बदल गया।"
पुलिस ने बताया कि पीड़ित राहुल को तीन गोलियों के घाव मिले थे। उसकी पत्नी, अंजलि, जो तीन बच्चों की माँ है, ने उसकी मौत पर शोक मनाया था, लेकिन बाद में वह उसी गाँव में रहने वाले अपने प्रेमी अजय के साथ भाग गई। अजय भी अपने घर से लापता पाया गया।
आखिरकार दोनों का पता लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अजय ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल की और बताया कि अंजलि ने अपने विवाहेतर संबंधों का पता चलने के बाद राहुल की हत्या की साजिश रची थी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अजय ने जांचकर्ताओं को बताया, "राहुल को इस अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था और इससे अंजलि इतनी परेशान हो गई कि उसने उसे मारने की योजना बनाई।" पुलिस के अनुसार, अजय ने राहुल को खेतों में फुसलाकर ले जाकर उसे तीन बार गोली मारी।
मेरठ के परीक्षितगढ़ इलाके में राहुल नामक युवक की हत्या का राज खुलासा, पुलिस ने उसकी पत्नी अंजली और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया, दोनों पर आरोप है कि अवैध संबंध छिपाने के लिए उन्होंने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाया, पुलिस के अनुसार हत्या में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा और… pic.twitter.com/akDCkbKqz8— UP POLICE NEWS (@UPPOLICE_NEWS5) November 7, 2025
यह मामला मेरठ के चौंकाने वाले ब्लू ड्रम हत्याकांड से मिलता-जुलता है, जहाँ मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने इसी साल मार्च में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी।
उन्होंने कथित तौर पर उसके शव के चार टुकड़े किए, उसे सीमेंट से भरे ड्रम में बंद किया और हिमाचल प्रदेश भाग गए। बाद में मुस्कान ने अपने परिवार के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी।