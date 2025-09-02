पिता गुलफाम को कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई, रस्सी से गला घोंटा, हत्या के बाद 2 पुत्र अर्सलान-फरदीन और पुत्रबहू शहजादी सो गए, मृतक की पत्नी गुलिस्ता ने किया खुलासा
मेरठः पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर गुलफाम को पिलाई और फिर रस्सी से गला घोंट दिया।
मेरठःमेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र में जमीन के लालच और पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता की हत्या के आरोप में दो पुत्रों और एक पुत्रवधू समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सिसौला बुजुर्ग गांव के निवासी गुलफाम की उसके दो पुत्रों अर्सलान और फरदीन तथा पुत्रबहू शहजादी ने हत्या 30 अगस्त की रात हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर गुलफाम को पिलाई और फिर रस्सी से गला घोंट दिया।
हत्या के बाद आरोपी अपने-अपने घर जाकर सो गए। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पत्नी गुलिस्ता की तहरीर पर थाना जानी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अर्सलान, उसकी पत्नी शहजादी और फरदीन शामिल हैं। तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा।