बर्थडे पार्टी में डांस करने लगी बेटियां, साले यूनुस को जीजा सलीम ने चाकू घोंपकर हत्या की, अन्य घायल

Highlights परिवार और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। सलीम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ पार्टी में पहुंचा। उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

Meerut: मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद में जीजा ने अपने साले की कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने घटना के एक घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के गुर्जर चौक की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहां रहने वाले नईम की छह वर्षीय बेटी का रविवार को जन्मदिन था, जिसके लिए परिवार और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था।

और देर शाम नईम का रिश्तेदार सलीम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ पार्टी में पहुंचा। उनके मुताबिक, पार्टी में सलीम की दोनों बेटियां डांस करने लगीं जिससे वह नाराज हो गया और उन्हें जबरन घर ले जाने लगा। अधिकारियों ने बताया कि इस पर सलीम का साला यूनुस और उसका भांजा नौशाद उसे समझाने लगे और इसी बात को लेकर सलीम और यूनुस के बीच बहस होने लगी जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। उन्होंने बताया कि आरोप है कि झड़प के दौरान सलीम ने यूनुस के सीने पर चाकू से वार कर दिया और बीच-बचाव के लिए आए नौशाद को भी चोटें आईं।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां यूनुस (36) को मृत घोषित कर दिया गया। नौशाद को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतक आपस में जीजा-साले थे और बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद यह घटना हुई। सिंह के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी सलीम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

