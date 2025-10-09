शराब पीकर आया और पत्नी मीनू से झगड़ा, पति संजीव कुमार ने कहा- “कहीं जाकर मर जा”, जहर खाकर दी जान
मेरठः उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, गाजियाबाद के पतला गांव निवासी पंकज ने 28 सितंबर को मवाना थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बहन मीनू ने जहर खाकर जान दे दी है।
अधिकारियों ने बताया कि मृतका के भाई ने मीनू के पति संजीव कुमार और अन्य पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता था और उसने उसके उकसावे में आकर जहर खा लिया था।
उन्होंने जांच के आधार पर बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी था और इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता था। अधिकारियों के अनुसार, 27 सितंबर को हुए झगड़े के दौरान आरोपी ने गुस्से में पत्नी से कहा कि “कहीं जाकर मर जा”, जिसके बाद मीनू ने आक्रोश में जहर खा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी संजीव को फलावदा मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया।