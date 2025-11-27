सड़क दुर्घटना में छोटे भाई सुखबीर की मौत, बड़े भाई राजवीर ने बीमा राशि को लेकर छोटे भाई की पत्नी आरती पर ईंटों से हमला कर मारा

Highlights दुर्घटना बीमा राशि से जुड़े मामले की सुनवाई जारी थी और फैसला आने वाला था। राजवीर उसके यहां पहुंचा और बीमा राशि उसे देने के लिए जोर डालने लगा। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से बच्चे भी जाग गए।

मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की मौत के बाद मिलने वाली बीमा राशि कथित तौर पर हड़पने के लिए भाभी की ईंटों से हमला करके हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद रावत ने बुधवार को बताया कि शेरगढ़ क्षेत्र के स्यारह गांव के निवासी भाईयों राजवीर उर्फ राजू और सुखवीर की पांच वर्ष पूर्व गोवर्धन की निवासी दो सगी बहनों से शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में छोटी बहन आरती (25) के पति सुखबीर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्घटना बीमा राशि से जुड़े मामले की सुनवाई जारी थी और फैसला आने वाला था।

रावत ने बताया कि राजवीर बीमा की पूरी रकम देने के लिए आरती पर दबाव डाल रहा था जबकि आरती वह धनराशि अपने बच्चों की परवरिश के लिए रखने की बात कहती थी। इसलिए दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह जब आरती सो रही थी, तब राजवीर उसके यहां पहुंचा और बीमा राशि उसे देने के लिए जोर डालने लगा।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से बच्चे भी जाग गए। एएसपी ने कहा कि इसी बीच राजवीर ने आरती के सिर पर ईंट से कई बार जोरदार प्रहार करके उसे लहूलुहान कर दिया और भाग गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरती को इस हाल में देख उसके दोनों बेटों पंकज व सुमित ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव वाले वहां पहुंच गए।

रावत ने कहा कि वे आरती को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद उसे परिजन को सौंप दिया। बुधवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रावत ने बताया कि मृतक महिला के भाई की तहरीर पर राजवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी तलाश जारी है।

