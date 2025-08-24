Mathura: तांत्रिक ने महिला से किया रेप, संतान की चाहत में आरोपी के पास गई थी पीड़िता; फरार आरोपी की तलाश जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 11:29 IST2025-08-24T11:27:39+5:302025-08-24T11:29:33+5:30

Mathura: मथुरा में एक शख्स ने तांत्रिक बन महिला का रेप किया

Mathura Tantrik raped woman victim had gone to accused in the hope of having child search for absconding accused continues | Mathura: तांत्रिक ने महिला से किया रेप, संतान की चाहत में आरोपी के पास गई थी पीड़िता; फरार आरोपी की तलाश जारी

Mathura: तांत्रिक ने महिला से किया रेप, संतान की चाहत में आरोपी के पास गई थी पीड़िता; फरार आरोपी की तलाश जारी

Mathura:  मथुरा जिले के नौहझील क्षेत्र में संतान प्राप्ति की चाह में अनुष्ठान कराने गई 35 वर्षीय एक महिला से एक स्वयंभू तांत्रिक द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने संवाददाताओं को बताया कि पीड़िता की शादी को आठ साल हो चुके हैं, लेकिन वह निःसंतान है, ऐसे में वह संतान प्राप्ति की चाह में तांत्रिक मुश्ताक अली (45) के पास गई थी।

उन्होंने बताया कि तांत्रिक ने शनिवार को अनुष्ठान के बहाने उसे बुलाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तांत्रिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 

Web Title: Mathura Tantrik raped woman victim had gone to accused in the hope of having child search for absconding accused continues

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mathurarapeup policeup crimeमथुरारेपउत्तर प्रदेशयूपी क्राइम