60 दिन पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, नाबालिग को होटल ले जाकर खाना खिलाया और जंगली इलाके में किया रेप, घटना का वीडियो बनाकर दोस्तों में किया वायरल, 7 अरेस्ट

Highlights प्रसारित करने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का यौन शोषण किया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मंगलुरुः कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुपुरा कैकम्बा में किन्निकम्बला के निकट एक जूनियर कॉलेज की छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की दो महीने पहले इंस्टाग्राम के ज़रिए एक आरोपी से जान-पहचान हुई थी। उनकी ऑनलाइन बातचीत एक रिश्ते में बदल गई।

पुलिस ने बताया कि कार्तिक 29 जून को कथित तौर पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने स्कूटर पर वलाचिल के एक होटल में दोपहर के भोजन के लिए ले गया और बाद में अड्यार फॉल्स के पास एक जंगली इलाके में ले गया। पुलिस ने बताया कि उसने वहां पीड़िता का यौन शोषण किया।

पुलिस ने बताया कि उसके साथी ने भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के बीच वायरल कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कार्तिक, राकेश सलदाना, जीवन, संदीप, रक्षित, श्रवण और सुरेश के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि अन्य पांच लोगों को वीडियो को प्रसारित करने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

