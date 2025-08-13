VIDEO: कर्नाटक में चोर ने चोरी करने के लिए खोल दी थी पूरी ATM मशीन, इसी दौरान आ गई पुलिस, रंगे हाथों पकड़ा गया

By रुस्तम राणा | Updated: August 13, 2025 15:59 IST2025-08-13T15:59:43+5:302025-08-13T15:59:43+5:30

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक खुली हुई ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) के सामने खड़ा है और उसके अंदर एक काला उपकरण रख रहा है, जिसके बाद दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं।

बेंगलुरु:कर्नाटक के बेल्लारी में देर रात एक नाटकीय घटना में एक व्यक्ति को एटीएम लूटने का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, घटना के वीडियो में उसे मौके पर ही काबू करते हुए दिखाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, घटना 12 अगस्त को सुबह लगभग 1:35 बजे घटित हुई।

बल्लारी गश्ती पुलिस के एएसआई मल्लिकार्जुन ने इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक खुली हुई ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) के सामने खड़ा है और उसके अंदर एक काला उपकरण रख रहा है, जिसके बाद दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं।

पिछले महीने की एक और असंबंधित घटना में, समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया था कि 26 जुलाई की तड़के तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक एटीएम को काटकर अज्ञात लोगों ने नकदी लूट ली।

यह घटना राम नगर इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे हुई और पुलिस गश्ती दल ने अपनी नियमित रात्रिकालीन जाँच के दौरान इसका पता लगाया। अधिकारियों ने एटीएम से धुआँ निकलते देखा और पाया कि उसे काटने वाली मशीन से तोड़ा गया था।

मावला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि एटीएम में एक दिन पहले ही नकदी भरी गई थी, लेकिन चोरी हुई रकम का सही-सही पता अभी नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया, "सुबह करीब साढ़े तीन बजे अज्ञात लोगों ने राम नगर इलाके में एसबीआई के एक एटीएम को कटिंग मशीन से काटकर उसमें से नकदी चुरा ली। अभी तक हमें एसबीआई अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं मिली है।"

उन्होंने कहा, "हमारे पुलिस गश्ती वाहन और कांस्टेबल रोज़ाना रात में सभी एटीएम केंद्रों का निरीक्षण करते हैं, और हमारे अधिकारियों ने एटीएम से धुआँ निकलता देखा। एसबीआई के अधिकारियों ने पिछले दिन एटीएम में नकदी डाली थी, और चोरी सुबह के समय हुई। चोरी की गई राशि का अभी पता नहीं चल पाया है," उन्होंने आगे बताया कि मामले की जाँच चल रही है।
 

