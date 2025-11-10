VIDEO: इटावा में घर के बाहर गुंडों ने रॉड और डंडों से एक आदमी पर बेरहमी से पीटा, परेशान करने वाला CCTV फुटेज वायरल

पीड़ित को उसके घर से बाहर घसीटा गया, करीब दो मिनट तक बेरहमी से पीटा गया और खून बहता हुआ ज़मीन पर छोड़ दिया गया। यह हमला CCTV में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है।

इटावा: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इटावा ज़िले के बड़पुरा इलाके में कम से कम एक दर्जन लोगों के एक ग्रुप ने, जिनके पास रॉड और लाठियां थीं, एक घर में घुसकर एक आदमी पर बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित को उसके घर से बाहर घसीटा गया, करीब दो मिनट तक बेरहमी से पीटा गया और खून बहता हुआ ज़मीन पर छोड़ दिया गया। यह हमला CCTV में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है।

आदमी को बेरहमी से पीटा गया, भागते समय गोलियां भी चलाई गईं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने न सिर्फ उस आदमी को पीटा, बल्कि भागते समय गोलियां भी चलाईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर पीड़ित पर बार-बार हमला कर रहे हैं, जबकि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमलावर उसे खून से लथपथ छोड़कर भाग गए। हमलावरों के भाग जाने के बाद, स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, जिससे वहां अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया।

वीडियो वायरल होने के बाद, इटावा पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए हमले के सिलसिले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक ऑफिशियल बयान में पुलिस ने कहा, "अब तक, इस घटना के सिलसिले में बड़पुरा पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को ढूंढने के लिए छापेमारी जारी है।"

पुलिस ने आरोपी के बयानों के आधार पर अहम सबूत बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान, अधिकारियों ने दो स्कॉर्पियो SUV ज़ब्त कीं, एक सफेद और दूसरी काली, जिनका कथित तौर पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, पुलिस को खून से सनी एक बांस की छड़ी और एक मोटा लकड़ी का तख्ता भी मिला, माना जा रहा है कि इन दोनों का इस्तेमाल हमले में हथियार के तौर पर किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई सख्त धाराओं, जिनमें धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 333, 117(2), और 288 शामिल हैं, और 7 CLA एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संदिग्धों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

