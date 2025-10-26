Maharashtra Doctor Suicide Case: महिला डॉक्टर सुसाइड केस में SI गिरफ्तार, अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी

Maharashtra Doctor Suicide Case:इससे पहले सुबह फलटण पुलिस की एक टीम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को पुणे से गिरफ्तार किया था। प्रशांत बनकर उन दो लोगों में से एक था जिनका नाम डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था।

Maharashtra Doctor Suicide Case:महाराष्ट्र के सतारा की 29 वर्षीय एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फलटन उप-जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर गुरुवार को फलटन स्थित अपने होटल के कमरे में मृत पाई गईं।

अपने हाथ पर लिखे एक सुसाइड नोट में, उन्होंने पहले संदिग्ध प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न और दूसरे संदिग्ध पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

पुलिस ने शुक्रवार रात पुणे के पास एक फार्महाउस से डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर को गिरफ्तार किया। सतारा के एसपी तुषार दोशी ने बताया कि बदाने को फलटन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने के बाद हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस के अनुसार, डॉक्टर और बनकर के बीच उनकी मृत्यु से पहले संबंध थे।

डॉक्टर का सुसाइड नोट सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया है। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन को दी गई शिकायतों में, उन्होंने सतारा पुलिस और एक सांसद पर मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था ताकि पुलिस विभिन्न मामलों में संदिग्धों को आसानी से हिरासत में ले सके।

शुक्रवार को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर की मौत को "बेहद दुखद" बताया। मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा, "जो भी ज़िम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। संबंधित पुलिस अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। मैं विपक्ष से इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण न करने का आग्रह करता हूँ।"

डॉक्टर की मौत की जाँच से पता चला है कि मृतक और बानकर कई महीनों से करीब थे, लेकिन हाल के हफ़्तों में उनके रिश्ते में खटास आ गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "उनकी बातचीत और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह बहुत ज़्यादा अधिकार जताती थी, और बानकर द्वारा दूरी बनाने के बाद, उनके बीच अक्सर बहस होती थी।" बानकर की बहन, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा, पिछले महीने जब बानकर डेंगू से पीड़ित थे और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, तब दोनों के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ गईं।

उन्होंने कहा, "आत्महत्या से एक दिन पहले, उन्होंने बांकर को लगातार फ़ोन किए थे। हमने पुलिस को कॉल और संदेशों के स्क्रीनशॉट सौंप दिए हैं।"

पुलिस ने कहा कि इस विवाद के बाद, बांकर के पिता ने कथित तौर पर सब-इंस्पेक्टर बदाने से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था।

यह मामला तब राजनीतिक मोड़ ले चुका है जब यह सामने आया कि मृतक डॉक्टर ने अपने उत्पीड़न के आरोपों की जाँच कर रही समिति को दिए अपने पहले के बयान में दावा किया था कि एक सांसद के निजी सहायकों ने उनसे सरकारी काम में "सहयोग" करने के लिए कहा था।

हालाँकि उन्होंने सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने माधा से पूर्व भाजपा सांसद रणजीतसिंह नाइक निंबालकर पर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालाँकि, नाइक ने इन आरोपों को "निराधार" बताया।

