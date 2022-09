हैदराबाद: 21 वर्षीय मदरसा टीचर ने 14 साल के नाबालिग लड़के का किया यौन उत्पीड़न, कमरे में बुलाता था अकेले

Highlights हैदराबाद के एक मदरसा टीचर ने 14 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

हैदराबाद:तेलंगाना के हैदराबाद (Hyderabad) में एक मदरसा टीचर (Madrassa Teacher) द्वारा एक लड़के का यौन उत्पीड़न (Sodomising) हुआ है। पुलिस ने इस आरोप में आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश भी किया है। आरोपी का उम्र जहां 21 साल बताई जा रही है, वही पीड़ित एक नाबालिग है और उसकी उम्र 14 साल है।

बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करता था। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में संबंधित मदरसा चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना हैदराबाद के संतोष नगर स्थित एक मदरसा में घटी है जहां पर 14 साल के लड़का के साथ मदरसा का टीचर यौन उत्पीड़न करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित को कमरे में बुलाकर यौन उत्पीड़न करता था।

Hyderabad, Telangana | A 21 yrs old teacher at a madrassa was arrested for sodomising a 14-yr-old boy at Santosh Nagar area of Hyderabad. Case registered under POCSO Act, accused sent to judicial remand: Police