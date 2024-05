Gwalior Rape Case: जान से मार दूंगा, फिर बच्ची का बलात्कार, आरोपी के घर जानवरों को खाना देने गई थी बच्ची

By धीरज मिश्रा | Published: May 9, 2024 11:44 AM

Gwalior Rape Case: मध्यप्रदेश का ग्वालियर एक बार फिर शर्मसार हुआ है। यहां एक 14 साल का बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया।

फाइल फोटो