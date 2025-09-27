Madhya Pradesh: धार में खौफनाक वारदात, बच्चे की हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 11:02 IST2025-09-27T11:01:44+5:302025-09-27T11:02:47+5:30

Madhya Pradesh: सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महेश को हिरासत में लेकर अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई

Madhya Pradesh Dhar villagers beat to death man accused of killing three-year-old boy | Madhya Pradesh: धार में खौफनाक वारदात, बच्चे की हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो

Madhya Pradesh:  मध्यप्रदेश के धार जिले में तीन साल के एक बच्चे की हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित आली गांव में हुई। उन्होंने बताया, ‘‘पड़ोसी जिले अलीराजपुर के बागड़ी निवासी महेश (24) बिना किसी कारण कालू भील के घर में घुस गया और अंदर जाकर बैठ गया।

जब कालू ने उसका परिचय पूछा तो महेश ने अचानक घर में रखे धारदार हथियार से कालू भील के तीन वर्षीय बेटे विकास पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।’’ अवस्थी ने बताया, ‘‘गुस्साए ग्रामीणों ने महेश को पकड़कर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महेश को हिरासत में लेकर अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।’’

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और महेश द्वारा की गई इस गंभीर वारदात के पीछे की वजह की जांच की जा रही है। 

