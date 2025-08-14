मधुबनीः शौच के लिए घर से बाहर निकली थी 17 वर्षीय नाबालिग, 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
By एस पी सिन्हा | Updated: August 14, 2025 16:25 IST2025-08-14T16:24:50+5:302025-08-14T16:25:49+5:30
Madhubani: सकरी थानाध्यक्ष मनोज कुमार और एफएसएल अधिकारी प्रियंका ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।
Madhubani: बिहार में मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां मंगलवार रात मनचलों ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गांव के ही तीन युवकों पर इस जघन्य अपराध का आरोप है। परिजनों के मुताबिक, पीड़िता मंगलवार रात शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी तीनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता के एक रिश्तेदार ने उसे संदिग्ध स्थिति में देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। जिसके बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने बुधवार सुबह सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
जिसके बाद सकरी थानाध्यक्ष मनोज कुमार और एफएसएल अधिकारी प्रियंका ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की है और घटनास्थल से कुछ सबूत जमा किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुधवार शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी।
लेकिन थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इन तीनों आरोपी युवकों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा है।