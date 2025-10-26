Lucknow News: कार के अंदर खुदखुशी, युवक ने खुद को मारी गोली
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 26, 2025 11:02 IST2025-10-26T11:02:04+5:302025-10-26T11:02:59+5:30
Lucknow News:लखनऊ में डीएम आवास के पास एक युवक ने कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने पहले खुद को कार में बंद किया, फिर लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपटी में गोली मार ली।
Lucknow News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक युवक ने अपनी कार के अंदर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि मृतक की पहचान ताल कटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम निवासी ईशान गर्ग (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी से उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस बरामद कर लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार यह घटना शनिवार देर रात हरिओम मंदिर के पास हुई, जब हजरतगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने कार के अंदर खुद को गोली मार ली है। सूचना मिलते पर मौके पर पहुंची पुलिस को चालू स्थिति में एक एसयूवी मिली।
#WATCH | Lucknow, UP | Youth allegedly commits suicide by shooting himself in Hazratganj Area— ANI (@ANI) October 25, 2025
Central Lucknow DCP Vineet Kumar says, "At 12 am, we received information that a car was parked there, in which the driver had shot himself with a firearm. We immediately reached the… pic.twitter.com/bz6GObgxvH
अंदर, एक युवक ड्राइवर की सीट पर बैठा था और उसकी कनपटी पर गोली लगी थी। पुलिस ने युवक को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने युवक के दाहिने हाथ से एक रिवॉल्वर के अलावा मौके से कुल नौ कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।