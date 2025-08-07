VIDEO: डिलीवरी बॉय ने फर्स्ट फ्लोर पर आने से किया मना, शख्स ने बरसाए थप्पड़; लखनऊ में दबंग की करतूत

Lucknow Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दबंग की दबंगई सरेआम देखने को मिली, जब वह एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करता दिखा। शख्स की पिटाई करने के दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सामान डिलीवरी करने वाले को बुरी तरह से पीट रहा है। वहीं, वहां मौजूद अन्य लोग उसे ऐसा करने से रोक नहीं रहे।

घटना लखनऊ के तेलीबाग स्थित सैनिक नगर की है। जिसमें एक डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारते, धक्का देते और घर से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसने 200 रुपये अतिरिक्त लिए बिना पार्सल पहली मंजिल तक ले जाने से इनकार कर दिया था। यह घटना 2 जुलाई की है, जब डिलीवरी एजेंट आदित्य यादव ने महिला ग्राहक को इस आरोप की जानकारी दी।

इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति को बुलाया, जो कथित तौर पर जेल विभाग का एक अधिकारी था, जो एक एसयूवी में आया और आदित्य के साथ मारपीट की। वीडियो में वह व्यक्ति लड़के को बार-बार थप्पड़ मारता, उसका हाथ मरोड़ता और उसका फोन छीनकर उसे वापस करता दिख रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति के विरुध्द निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। पीड़ित द्वारा थाना पीजीआई पर कोई तहरीर नही दी गयी है, तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। — LUCKNOW POLICE (@lkopolice) August 6, 2025

यूपी पुलिस ने कहा कि एहतियाती कार्रवाई की गई है और पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वीडियो के बाद ऑनलाइन आक्रोश फैल गया है।

Web Title: Lucknow video viral Delivery boy refused to come on first floor man slapped him UP Police Complaint Lodged