VIDEO: डिलीवरी बॉय ने फर्स्ट फ्लोर पर आने से किया मना, शख्स ने बरसाए थप्पड़; लखनऊ में दबंग की करतूत
By अंजली चौहान | Updated: August 7, 2025 12:18 IST2025-08-07T12:16:47+5:302025-08-07T12:18:49+5:30
Lucknow Viral Video: लखनऊ के सैनिक नगर, तेलीबाग का एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारते, धक्का देते और घर से बाहर फेंकते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसने 200 रुपये अतिरिक्त लिए बिना पार्सल को पहली मंजिल तक ले जाने से इनकार कर दिया था। यह घटना 2 जुलाई को हुई, जब डिलीवरी एजेंट आदित्य यादव ने महिला ग्राहक को इस आरोप के बारे में बताया।
घटना लखनऊ के तेलीबाग स्थित सैनिक नगर की है। जिसमें एक डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारते, धक्का देते और घर से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसने 200 रुपये अतिरिक्त लिए बिना पार्सल पहली मंजिल तक ले जाने से इनकार कर दिया था। यह घटना 2 जुलाई की है, जब डिलीवरी एजेंट आदित्य यादव ने महिला ग्राहक को इस आरोप की जानकारी दी।
लखनऊ में डिलीवरी बॉय को पीटने का वीडियो वायरल फर्स्ट फ्लोर पर समान पहुंचाने से मना करने पर डिलीवरी बॉय को पीटा जेल विभाग में तैनात अधिकारी बताया जा रहा है जिन्होंने डिलीवरी बॉय को पीटा @Uppolicepic.twitter.com/qPB4fBk5Kk— Tushar Srivastava (@TusharSrilive) August 6, 2025
इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति को बुलाया, जो कथित तौर पर जेल विभाग का एक अधिकारी था, जो एक एसयूवी में आया और आदित्य के साथ मारपीट की। वीडियो में वह व्यक्ति लड़के को बार-बार थप्पड़ मारता, उसका हाथ मरोड़ता और उसका फोन छीनकर उसे वापस करता दिख रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति के विरुध्द निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। पीड़ित द्वारा थाना पीजीआई पर कोई तहरीर नही दी गयी है, तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) August 6, 2025
यूपी पुलिस ने कहा कि एहतियाती कार्रवाई की गई है और पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वीडियो के बाद ऑनलाइन आक्रोश फैल गया है।