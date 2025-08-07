VIDEO: डिलीवरी बॉय ने फर्स्ट फ्लोर पर आने से किया मना, शख्स ने बरसाए थप्पड़; लखनऊ में दबंग की करतूत

By अंजली चौहान | Updated: August 7, 2025

Lucknow Viral Video: लखनऊ के सैनिक नगर, तेलीबाग का एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारते, धक्का देते और घर से बाहर फेंकते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसने 200 रुपये अतिरिक्त लिए बिना पार्सल को पहली मंजिल तक ले जाने से इनकार कर दिया था। यह घटना 2 जुलाई को हुई, जब डिलीवरी एजेंट आदित्य यादव ने महिला ग्राहक को इस आरोप के बारे में बताया।

Lucknow Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दबंग की दबंगई सरेआम देखने को मिली, जब वह एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करता दिखा। शख्स की पिटाई करने के दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सामान डिलीवरी करने वाले को बुरी तरह से पीट रहा है। वहीं, वहां मौजूद अन्य लोग उसे ऐसा करने से रोक नहीं रहे। 

घटना लखनऊ के तेलीबाग स्थित सैनिक नगर की है। जिसमें एक डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारते, धक्का देते और घर से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उसने 200 रुपये अतिरिक्त लिए बिना पार्सल पहली मंजिल तक ले जाने से इनकार कर दिया था। यह घटना 2 जुलाई की है, जब डिलीवरी एजेंट आदित्य यादव ने महिला ग्राहक को इस आरोप की जानकारी दी।

इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति को बुलाया, जो कथित तौर पर जेल विभाग का एक अधिकारी था, जो एक एसयूवी में आया और आदित्य के साथ मारपीट की। वीडियो में वह व्यक्ति लड़के को बार-बार थप्पड़ मारता, उसका हाथ मरोड़ता और उसका फोन छीनकर उसे वापस करता दिख रहा है।

यूपी पुलिस ने कहा कि एहतियाती कार्रवाई की गई है और पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वीडियो के बाद ऑनलाइन आक्रोश फैल गया है।

