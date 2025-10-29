बच्चा लाल के साथ अवैध प्रेम संबंध, पत्नी चांदनी ने प्रेमी बच्चा लाल के साथ मिलकर पति प्रदीप कुमार गौतम की गोली मारकर हत्या की

Highlights चांदनी उर्फ ​​ज्योति (प्रदीप गौतम की पत्नी) और उसके प्रेमी बच्चा लाल के रूप में हुई है। शराब पीने की आदत और यातनाओं से तंग आकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। मामले की जांच और मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Lucknow:उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर को बख्शी का तालाब थानाक्षेत्र के मामपुर बाना गांव के निवासी प्रदीप कुमार गौतम (25) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चांदनी उर्फ ​​ज्योति (प्रदीप गौतम की पत्नी) और उसके प्रेमी बच्चा लाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, चांदनी का बच्चा लाल के साथ अवैध प्रेम संबंध था और उसने अपने पति की शराब पीने की आदत और यातनाओं से तंग आकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच और मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि अपने प्रेम संबंध को बनाये रखने के लिए उन्होंने मिलकर प्रदीप की हत्या की।

