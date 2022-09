Highlights सीतापुर से कुछ लोग उनाई देवी मंदिर में मुंडन संस्‍कार के लिये जा रहे थे। मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्‍टर-ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। लोगों के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

लखनऊः राजधानी लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में सोमवार को मुंडन संस्‍कार कराने जा रहे लोगों से भरी एक ट्रैक्‍टर-ट्रॉली के तालाब में पलट जाने से सवार 10 लोगों की मौत हो गयी तथा 37 अन्‍य घायल हो गये।

जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सीतापुर से कुछ लोग उनाई देवी मंदिर में मुंडन संस्‍कार के लिये जा रहे थे। उन्होंने बताया कि रास्‍ते में इटौंजा क्षेत्र के गद्दीनपुरवा के पास ट्रैक्‍टर-ट्रॉली बेकाबू होकर एक तालाब में पलट गयी, जिससे उस पर सवार लोग उसके नीचे दब गये। शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्‍टर-ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला।

Correction | Uttar Pradesh | Some people got injured after a tractor trolley overturned in a pond near Gaddipurwa in Lucknow*.

उन्होंने बताया कि इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आठ महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 47 लोग सवार थे। गंगवार ने बताया कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

Uttar Pradesh | A tractor's trolley got disbalanced and overturned in a pond in Itaunja. They were going to a temple. SDRF team rushed to the spot. 37 people rescued and are healthy. 10 people were declared dead at the hospital: Laxmi Singh, IG Lucknow Range pic.twitter.com/ZJFQZ4smhk