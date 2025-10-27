UP Crime: यूपी के कानपुर में लॉ स्टूडेंट का पेट फाड़ा, उंगलियां काट दी गईं, चौंकाने वाली डिटेल्स आईं सामने
By रुस्तम राणा | Updated: October 27, 2025 10:11 IST2025-10-27T10:11:45+5:302025-10-27T10:11:45+5:30
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 22 साल के लॉ स्टूडेंट का पेट फाड़ दिया गया और उसकी दो उंगलियां काट दी गईं। यह एक चौंकाने वाला हमला था। पुलिस ने रविवार को बताया कि फर्स्ट ईयर के एलएलबी स्टूडेंट अभिजीत सिंह चंदेल पर एक दवा की कीमत को लेकर हुए झगड़े के दौरान चापड़ से हमला किया गया था। पुलिस ने बताया कि कानपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और केशवपुरम का रहने वाला चंदेल अपने घर के पास एक फार्मेसी में गया था, जहां दवा की कीमत को लेकर उसकी दुकान के मालिक अमर सिंह चौहान से बहस हो गई। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चौहान, उसके भाई विजय सिंह, और उनके दो साथियों, प्रिंस श्रीवास्तव और निखिल तिवारी ने मिलकर चन्देल पर जानलेवा हमला किया, ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (कल्याणपुर) रंजीत कुमार ने बताया।
चाकू से हमला, पेट फट गया
आरोपियों ने छात्र के सिर और पेट पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटना के दौरान चाकू से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी दो उंगलियां भी काट दीं। खून से लथपथ स्टूडेंट कथित तौर पर सड़क पर गिर गया, जबकि आस-पास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और हमलावर मौके से भाग गए। उसे अस्पताल ले जाने से पहले, उसके परिवार वालों ने उसकी आंतों को कपड़े से बांध दिया।
एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उसकी गंभीर हालत के कारण चार अस्पतालों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया, जिसके बाद आखिरकार उसे रीजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दो घंटे तक सर्जरी की। पुलिस ने बताया कि चंदेल के सिर पर 14 टांके लगे हैं।
पीड़ित की मां का आरोप 'पुलिस कनेक्शन' का
स्टूडेंट की मां नीलम सिंह चंदेल ने आरोप लगाया है कि आरोपी "पुलिस से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं", और उन्होंने उसी रात उनके और उनके घायल बेटे के खिलाफ जबरन वसूली का एक 'झूठा' मामला दर्ज करवा दिया। उन्होंने कहा, "जानलेवा हमले के पीछे वालों को गिरफ्तार करने के बजाय, पुलिस ने मेरे बेटे को बुक कर लिया है, जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है।"
इस बीच, दुकान के मालिक समेत तीन लोगों को इस बेरहम हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, और चौथे आरोपी प्रिंस की तलाश जारी है। ACP कुमार ने बताया कि तीनों को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि चौहान की शिकायत के आधार पर चंदेल के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, हमला होने के बाद एक नया मामला दर्ज किया गया है।