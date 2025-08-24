Kota Suicide Case: रेलवे के 27 वर्षीय कनिष्ठ लिपिक रवि कुमार ने वीडियो कॉल पर बात करते देर रात पंखे से लटककर दी जान

Kota Suicide Case: अधिकारी ने बताया कि परिवार के अनुसार, कुमार दो साल पहले भारतीय रेलवे में कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती हुए थे और पिछले तीन महीने से कोटा रेलवे जंक्शन पर सेवा दे रहे थे।

सांकेतिक फोटो

Highlightsपुलिस ने बताया कि रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।मध्य प्रदेश के धार जिला निवासी कुमार शहर में किराए के मकान में रहते थे।पुलिस ने बताया कि मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

Kotaभारतीय रेलवे के 27 वर्षीय एक कर्मचारी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए शनिवार देर रात कथित तौर पर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कोटा जंक्शन पर तैनात रेलवे के कनिष्ठ लिपिक रवि कुमार ने भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली। कुमार के मकान मालिक से घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाद में मध्यप्रदेश में रह रहे उसके परिवार को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है तथा उसके इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। भीमगंजमंडी थाने के प्रभारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि मध्य प्रदेश के धार जिला निवासी कुमार शहर में किराए के मकान में रहते थे।

थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या करते समय कुमार जिस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जांच के लिए ले लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह कुमार के परिवार के सदस्यों के पहुंचने पर उनकी मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए एमबीएस अस्पताल ले जाया गया।

कुमार के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि वह खुशी से रह रहे थे और उन्होंने उनके इस कदम के पीछे कोई संभावित कारण नहीं बताया। अधिकारी ने बताया कि परिवार के अनुसार, कुमार दो साल पहले भारतीय रेलवे में कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती हुए थे और पिछले तीन महीने से कोटा रेलवे जंक्शन पर सेवा दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया तथा मामले की जांच की जा रही है। 

