पीजी कमरे में पंखे से लटका मिला बिहार के 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी लकी चौधरी, मृतक के मामा बोले-आखिर पड़ोसी कमरे में रहने वाला राहुल क्यों लापता?

Highlights भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीजी के पड़ोसी कमरे में रहने वाला बिहार का एक और छात्र लापता बताया गया है। मुर्दाघर के बाहर बात करते हुए कहा कि लकी ऐसा लड़का नहीं था जो आत्महत्या कर ले।

कोटा: दिल्ली के 20 वर्षीय एक नीट अभ्यर्थी का शव यहां उसके पीजी के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बिहार के पटना के रहने वाले लकी चौधरी का शव बुधवार को विज्ञान नगर पुलिस थाना क्षेत्र के सेक्टर-2 स्थित उसके पीजी रूम में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की ऑनलाइन माध्यमों से तैयारी कर रहा था और पिछले दो साल से कोटा में रह रहा था। सर्किल निरीक्षक मुकेश मीणा ने बताया कि कमरा अंदर से दो जगह से बंद था।

उन्होंने कहा, "फिलहाल हमें किसी भी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।" इस बीच उसी पीजी के पड़ोसी कमरे में रहने वाला बिहार का एक और छात्र लापता बताया गया है। लकी के मामा कौशल कुमार चौधरी ने मुर्दाघर के बाहर बात करते हुए कहा कि लकी ऐसा लड़का नहीं था जो आत्महत्या कर ले।

उन्होंने साजिश का आरोप लगाया और पटना के ही रहने वाले राहुल नामक एक युवक की संलिप्तता का संदेह जताया, जो अब लापता है। उन्होंने कहा कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और उसका मोबाइल फोन और बटुआ भी गायब है। लकी के पिता ने भी अपने बेटे की मौत की प्रकृति पर संदेह व्यक्त किया और आरोप लगाया कि राहुल कोई छात्र नहीं था।

अक्सर अपनी प्रेमिका के साथ उनके बेटे के कमरे में आता था। उन्होंने कहा कि लकी ने अपनी बहन को बताया था कि उसने 40,000 रुपये उधार लिए थे और कर्ज देने वाले की ओर से उसे चुकाने का दबाव था। उसके पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को 10,000 रुपये ऑनलाइन दे दिए थे और बाकी का भुगतान करने वाले थे।

सहायक पुलिस उप-निरीक्षक लाल सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद बृहस्पतिवार को शव लकी के परिवार वालों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Web Title: Kota 20-year-old NEET aspirant Lucky Chaudhary Bihar found hanging ceiling fan PG room deceased's maternal uncle asked why Rahul lived neighbouring room missing