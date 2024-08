Kolkata woman doctor death: 'नो सेफ्टी, नो ड्यूटी', सड़क पर छात्र, न्याय की मांग, महिला डॉक्टर की हत्या, जूनियर डॉक्टरों ने काम किया बंद, देखें वीडियो

Highlights सरकारी अस्पतालों में केवल आपातकालीन और आंतरिक रोगी विभाग ही काम कर रहे हैं। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठ गए और 'नो सेफ्टी, नो ड्यूटी' जैसे नारे लगाए। उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी।

Kolkata woman doctor death:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शनिवार को पश्चिम बंगाल के अधिकांश सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जारी है। पीड़िता के लिए न्याय और अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टरों का एक वर्ग, हाउस स्टाफ, इंटर्न और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, एनआरएस मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर कोलकाता सहित अन्य लोगों ने 'काम बंद करो' विरोध शुरू कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में केवल आपातकालीन और आंतरिक रोगी विभाग ही काम कर रहे हैं।

#Kolkata Woman Doctor Death Case



The autopsy report reveals:



- 'Victim was bleeding from her eyes, mouth.'



- 'Injuries all over her face and her nail.'



- 'Injuries in belly, neck, hands, leg, hips.'



@MeenakshiUpreti shares more details. pic.twitter.com/jVmSelSV5L — TIMES NOW (@TimesNow) August 10, 2024

#WATCH Kolkata, West Bengal | Nurses hold a rally demanding justice after a woman post-graduate trainee (PGT) doctor was found dead inside the seminar hall of government-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday, August 9 pic.twitter.com/VJfw1x6wLo — ANI (@ANI) August 10, 2024

इस बीच, आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठ गए और 'नो सेफ्टी, नो ड्यूटी' जैसे नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी।

A woman was found dead in a Kolkata hospital with grave injuries, including bleeding from private parts and a broken neck, as per the initial autopsy report. Authorities are currently probing the circumstances of her death. https://t.co/Xy7DmUOWty — IndiaToday (@IndiaToday) August 10, 2024

बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मामले की सुनवाई 'फास्ट ट्रैक' अदालत में हो। महिला डॉक्टर का शव शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता स्थित एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन शोषण की पुष्टि हुई है।

#WATCH | Medical student found dead RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata | Students of RG Kar Medical College & Hospital take out a candle march in the city. pic.twitter.com/a5j6SIt1MG — ANI (@ANI) August 9, 2024

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन उचित है। उन्होंने एक बांग्ला समाचार चैनल पर कहा, "मैं कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा की जा रही मांगों का समर्थन करती हूं।"

#Kolkata Woman Doctor Death Case



Today West Bengal has become a horrific example of govt terror...: @gauravbhatiabjp



Police have started the investigation and the Health Secretary has visited the spot and is doing his work: @KunalGhoshAgain@AdrijaSaha9 & @anchoramitaw… pic.twitter.com/vmzmtUnNGA — TIMES NOW (@TimesNow) August 10, 2024

बनर्जी ने कहा कि यदि मांग की जाती है तो पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सहित किसी भी एजेंसी से मामले की जांच कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस घटना को वीभत्स और घृणित बताते हुए उन्होंने विभिन्न सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ चिकित्सकों से विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने का आग्रह किया।

#WATCH | Second-year medical student found dead RG Kar Medical College & Hospital in Kolkata | West Bengal BJP MLA Agnimitra Paul says, "The condition in which her body was found, completely naked with bruises all over it, makes it look like she was raped and then murdered. We… pic.twitter.com/ljYPhqqvSV — ANI (@ANI) August 9, 2024

