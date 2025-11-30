3 माह पहले दोस्ती, रात 9 बजे बस स्टॉप पर इंतजार, 3 लोग कार से आए और जबरन बैठाया, मादक पदार्थ देकर छेड़छाड़, अल्ताफ आलम अरेस्ट और 2 की तलाश जारी

November 30, 2025

Kolkata: पुलिस के अनुसार कथित घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे हुई जब पूर्वी कोलकाता में रहने वाली 28 वर्षीय महिला प्रगति मैदान थाने के निकट बस स्टॉप पर इंतेजार कर रही थी।

Highlightsआरोपी अल्ताफ आलम को शनिवार रात प्रगति मैदान इलाके की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।गार्डन रीच इलाके के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दो अन्य की तलाश जारी है।अधिकारी ने बताया कि आलम को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत मांगी जाएगी।

Kolkata:कोलकाता में ईएम बायपास के निकट कार में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गार्डन रीच इलाके के निवासी आरोपी अल्ताफ आलम को शनिवार रात प्रगति मैदान इलाके की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया, “हमने गार्डन रीच इलाके के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दो अन्य की तलाश जारी है।” अधिकारी ने बताया कि आलम को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत मांगी जाएगी। पुलिस के अनुसार कथित घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे हुई जब पूर्वी कोलकाता में रहने वाली 28 वर्षीय महिला प्रगति मैदान थाने के निकट बस स्टॉप पर इंतेजार कर रही थी।

अधिकारी ने कहा, “महिला विवाहित है। वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी तभी तीन लोग कार में सवार होकर उसके पास पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति लगभग तीन महीने से उसे जानता था।” अधिकारी के अनुसार महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसे जबरन कार में बिठाकर मादक पदार्थ दिया गया और फिर छेड़छाड़ की गई।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद महिला को मैदान इलाके में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, “महिला को एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। हमें अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी मिली। महिला का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और एक मामला दर्ज किया गया है।”

बिजनौर में युवक और लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की

बिजनौर जिले के धामपुर थाना इलाके में 20 वर्षीय युवक और उसकी कथित नाबालिग प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय कुमार पांडेय ने बताया कि थाना धामपुर के गांव पीपला में शनिवार को विपुल (20) ने जहर खाकर जान दे दी।

पांडेय ने बताया कि स्योहारा इलाके में एक अलग घटना में 16 वर्षीय एक लड़की ने विपुल से फोन पर बात करने के तुरंत बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों के बीच प्रेम था। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

