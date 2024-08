Kolkata Doctor Rape-Murder: 'बेटी ने सुसाइड किया, हमें यकीन नहीं.., 3 घंटे तक इंतजार', मृतक की पड़ोसी बोलीं, जानें सब कुछ

Highlights Kolkata Doctor Rape-Murder: पूरा परिवार सख्ते में कि आखिर ये सब हुआ कैसे Kolkata Doctor Rape-Murder: पीड़िता की पड़ोसी ने सिलसिलेवार तरीके से घटना को बताया Kolkata Doctor Rape-Murder: किसी को यकीन नहीं कि एक मेधावी छात्रा के साथ ऐसा हुआ

Kolkata Doctor Rape-Murder:कोलकाता में बीते दिनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का रेप और मर्डर करने की घटना के बाद पीड़िता के परिवार को अगले दिन यानी शुक्रवार को कॉल आता है। इस पर आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के परिवार को शुरू में बताया गया कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या से हुई है।

दूसरी तरफ एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि चेस्ट मेडिसिन विभाग के सहायक अधीक्षक ने फोन किया और कहा, 'आपकी बेटी की मौत आत्महत्या से हुई है और फिर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो हकीकत देखी। महिला के पिता ने मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि कॉल के दौरान अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया।

