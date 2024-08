Kolkata doctor rape-murder: पीड़िता के साथ उस रात डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टरों को पुलिस का समन

Highlights पुलिस ने उन 4 डॉक्टरों को भेजा समन, जिन्होंने पीड़िता के साथ उस रात किया था डिनर हालांकि, कोलकाता पुलिस आगे की कार्रवाई के क्रम में उनसे पूछताछ करेगी राज्य में डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से ममता सरकार ने सीनियर डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की

Kolkata doctor rape-murder: पुलिस ने उन सभी चार जूनियर डॉक्टर को समन भेज दिया है, जिन्होंने पीड़िता के साथ हादसे से पहले उस रात डिनर किया था। हालांकि, 4 दोस्तों ने डिनर पीड़िता के साथ उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किया, जहां कुछ देर बाद उसके साथ ये हादसा हुआ। इस बात की जानकारी एएनआई रिपोर्ट के जरिए सामने आई। गौरतलब है कि पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए उन सभी से पूछताछ करेगी।

कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने एएनआई मीडिया एजेंसी को बताया कि कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में एक विभाग प्रमुख, एक सहायक सुपर, पुरुष-महिला नर्सों, ग्रुप-डी स्टाफ और सुरक्षा सदस्यों को भी बुलाया।

Genital torture, blood from the eyes, head pushed into a wall. The details of the Kolkata RG Kar Medical College sound like a Nirbhaya type crime. And to think the main accused is a volunteer with the local Police. https://t.co/Kiluoe3IAjpic.twitter.com/sdPaHNmt6e