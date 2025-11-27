Kolkata CA Murder: डेटिंग ऐप पर दोस्ती, होटल के कमरे में सीए की हत्या, पुलिस ने डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी

Kolkata CA Murder: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक सीए की मौत के बाद कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की कि डेटिंग ऐप्स के ज़रिए दोस्त बने लोगों से मिलते समय लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह एडवाइजरी तब जारी की गई थी जब कोलकाता के कस्बा में एक होटल के कमरे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाश मिली थी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट आदर्श लोसलका की हत्या तब की गई जब उसने अपनी "गर्लफ्रेंड" को 20,000 रुपये देने से मना कर दिया, जिससे वह एक डेटिंग ऐप पर मिला था, और उसने एक लूट की कोशिश को रोकने की कोशिश की। लोसलका की हत्या करने वाली महिला और उसके साथी को पुलिस ने हत्या के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वे आदर्श जैसे क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते थे। कोलकाता पुलिस ने डेटिंग ऐप्स पर खास दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल और धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आने के बाद चेतावनी जारी की है। कोलकाता और आस-पास के ज़िलों में डेटिंग ऐप्स के जाल में फंसकर कई लोगों ने बड़ी रकम गंवा दी है।

इसलिए, पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी हालत में डेटिंग ऐप्स पर कम समय के लिए जान-पहचान वालों को बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी न दें। हालांकि, कुछ गैंग डेटिंग ऐप्स के ज़रिए नौजवानों को फंसाकर ब्लैकमेल या धोखा दे रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, उस गैंग में औरतों के साथ मर्द भी शामिल हैं जो आमतौर पर पैसे की ठगी के लिए संभावित 'क्लाइंट' को अपना टारगेट बनाते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि अगर कोई डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद 'गर्लफ्रेंड' के साथ किसी होटल या दूसरी जगह जाता है, तो भी उसे अपनी कोई भी बैंक डिटेल्स न दें। ऐसी डेट्स पर जाते समय कीमती सामान और ATM कार्ड न ले जाना बेहतर है।

कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "लोगों को ऑनलाइन पैसे देते समय भी सावधान रहने को कहा गया है। चूंकि डेटिंग ऐप के ज़रिए नया दोस्त उन्हें कम ही पता होता है, इसलिए उस दोस्त के सामने मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वह मोबाइल का PIN या पैटर्न न देख सके। लोगों को ऐसे ऐप्स के ज़रिए मिले लोगों से डील करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है।"

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के जासूसों ने साउथ कोलकाता में मिंटो पार्क के पास एक ऑफिस पर छापा मारा था। वहां ऑफिस किराए पर लेकर गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। जासूसों ने जगह की तलाशी लेने के बाद 16 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। वे डेट करने के इच्छुक लोगों से उनमें दिलचस्पी होने का नाटक करके पैसे ऐंठते थे। पिछले महीने डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद अंकिता आप्टे नाम की महिला एक बिजनेसमैन को ईस्ट जादवपुर इलाके के एक होटल में ले गई और उसे खूब शराब पिलाई। बिजनेसमैन सो गया। फिर तथाकथित गर्लफ्रेंड ने उसके सोने के गहने लूट लिए और गायब हो गई।

