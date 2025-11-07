घर छोड़ने से पहले पत्नी नव्याश्री ने लिखा-पति लोकेश के साथ नहीं रहना चाहती और ढूंढना मत?, प्रेमी के साथ भागी, पति ने 4 साल की बेटी को पंसदीदा खाना खिलाकर गला घोंटा और खुद की सुसाइड

Highlights लोकेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई थी। लोकेश अपनी बेटी निहारिका को कार में लेकर घर से निकल गया। एक बेकरी में ले गया जहां उसकी पसंदीदा चीजें उसे खिलाईं।

कोलारः कर्नाटक में अपने प्रेमी के साथ कथित तौर पर भागी एक महिला के पति ने अपनी चार वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिले के मुलबागल तालुक में मंगलवार रात यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार, लोकेश (37) की पत्नी नव्याश्री ने घर छोड़ने से पहले अपने पति के लिए एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह उसके (लोकेश के) साथ नहीं रहना चाहती और तलाक लेना चाहती है। उसने यह भी कहा था कि उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए।

पुलिस के अनुसार, लोकेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई थी और दोनों की शादी को चार साल हो गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद लोकेश अपनी बेटी निहारिका को कार में लेकर घर से निकल गया और उसे एक बेकरी में ले गया जहां उसकी पसंदीदा चीजें उसे खिलाईं।

बाद में उसने कार के अंदर ही कथित तौर पर गला घोंटकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि निहारिका का शव सड़क के किनारे खड़ी लावारिस कार के अंदर बुधवार को मिला जबकि लोकेश का शव पास में ही एक पेड़ से फंदे पर लटका था।

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि मृतक की पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध थे और वह अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि लोकेश के पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

Web Title: Kolar leaving house wife Navyashree wrote don't want live husband Lokesh don't try find him ran away lover husband fed her 4-year-old daughter favorite food killed