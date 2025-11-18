सर मेरी मां मुझे गर्म चम्मच से दागती है?, 30 वर्षीय मां का साढ़े चार साल की बेटी पर जुल्म, शरीर पर जलने के निशान देखे तो उड़े होश

Highlights पुलिस ने बताया कि बच्ची के अनुसार उसकी मां अक्सर उसे इसी तरह जलाती थी। पुलिस ने बताया कि मां ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। दो दिन पहले हुई थी। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

कोच्चिःकेरल में अपनी नाबालिग बेटी के शरीर के विभिन्न अंगों पर धातु की गर्म चम्मच से कथित तौर पर दागने के आरोप में 30 वर्षीय एक महिला को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि साढ़े चार साल की बच्ची ने स्कूल में अपने शिक्षकों को तब अपनी मां के कथित कृत्य के बारे में बताया था, जब उन्होंने उसके शरीर पर जलने के निशान देखे और उससे इस बारे में पूछा। मरदु थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने बताया कि बच्ची के अनुसार उसकी मां अक्सर उसे इसी तरह जलाती थी।

मरदु थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मां के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि जिस घटना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह दो दिन पहले हुई थी। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मां ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है।

Web Title: Kochi Sir my mother burnt me hot spoon 30-year-old mother's cruelty four-and-a-half-year-old daughter everyone shocked see burn marks on her body kerala police