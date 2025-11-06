नानी के बिस्तर पर सुलाकर रसोई में गई मां, 6 माह की नातिन को गला रेतकर मारा, खून से लथपथ पड़ी थी नवजात

November 6, 2025

कोच्चिः अंगमाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी नानी फिलहाल अस्पताल में है।

Highlightsमहिला के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार किया जाएगा।मृत बच्ची की पहचान डेलना मारिया सारा के रूप में हुई है, जो एंटनी और रूथ की बेटी थी।बच्ची को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन मौत हो गई।

कोच्चिः पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंगमाली के पास एक घर में मारी गई छह महीने की एक बच्ची की नानी को गिरफ्तार करेंगे। इस बच्ची की हत्या एक दिन पहले हुई थी और नानी पर नवजात का गला रेतने का आरोप है। अंगमाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी नानी फिलहाल अस्पताल में है।

अधिकारी ने कहा कि महिला के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृत बच्ची की पहचान डेलना मारिया सारा के रूप में हुई है, जो एंटनी और रूथ की बेटी थी।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब मां ने बच्ची को नानी के बिस्तर पर सुलाया और रसोई में चली गई। बाद में जब वह लौटी तो उसने देखा कि बच्ची की गर्दन पर घाव थे और वह खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई।

