नानी के बिस्तर पर सुलाकर रसोई में गई मां, 6 माह की नातिन को गला रेतकर मारा, खून से लथपथ पड़ी थी नवजात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 12:24 IST2025-11-06T12:23:31+5:302025-11-06T12:24:30+5:30
कोच्चिः अंगमाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी नानी फिलहाल अस्पताल में है।
कोच्चिः पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंगमाली के पास एक घर में मारी गई छह महीने की एक बच्ची की नानी को गिरफ्तार करेंगे। इस बच्ची की हत्या एक दिन पहले हुई थी और नानी पर नवजात का गला रेतने का आरोप है। अंगमाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी नानी फिलहाल अस्पताल में है।
अधिकारी ने कहा कि महिला के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृत बच्ची की पहचान डेलना मारिया सारा के रूप में हुई है, जो एंटनी और रूथ की बेटी थी।
अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब मां ने बच्ची को नानी के बिस्तर पर सुलाया और रसोई में चली गई। बाद में जब वह लौटी तो उसने देखा कि बच्ची की गर्दन पर घाव थे और वह खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई।