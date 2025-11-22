किशनगंज में देह व्यापार भंडाफोड़, मॉल में 2 लड़की से दोस्ती, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिशनपुर लाई, सिंगरौली की 23 वर्षीय युवती ने दलदल से भागकर बचाई जान
By एस पी सिन्हा | Updated: November 22, 2025 17:17 IST2025-11-22T17:16:51+5:302025-11-22T17:17:47+5:30
देह व्यापार के चंगुल से भागकर आई युवती ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक महीने पहले पटना में कोचिंग और नौकरी की तलाश में आई थी।
पटनाः बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर रेडलाइट एरिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक 23 वर्षीय युवती ने इस दलदल से भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ। इसका भी भंडाफोड़ हुआ कि इस इलाके में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से फल-फूल रहा है, जिसमें युवतियों को बहला-फुसलाकर जबरन धकेला जा रहा है। देह व्यापार के चंगुल से भागकर आई युवती ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक महीने पहले पटना में कोचिंग और नौकरी की तलाश में आई थी।
उसने बताया कि पटना के एक मॉल में उसकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई, जिन्होंने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और बिशनपुर ले गईं। इसके बाद उसे बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेडलाइट एरिया में जबरन देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया। गुरुवार की रात करीब 10 बजे, पीड़िता इस देह व्यापार के दलदल से निकलने में कामयाब रही।
वह किसी तरह अर्ध-नग्न अवस्था में भागकर राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर स्थित आर हुसैन चौक पहुंची। वहां नगर पार्षद प्रतिनिधि वसीकूर रहमान ने युवती को देखा और उससे पूछताछ की। युवती ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उसे जबरन इस धंधे में धकेला गया है। इसके बाद नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी।
सूचना मिलते ही बहादुरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की शिकायत और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने रेडलाइट एरिया में दबिश दी और देह व्यापार के धंधे में फंसी तीन अन्य युवतियों को भी मुक्त कराया। पुलिस ने तुरंत पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
बहादुरगंज थाना के प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि युवतियों को इस धंधे में धकेलने वाले आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारों के अनुसार बहादुरगंज-ठाकुरगंज मुख्य मार्ग स्थित प्रेम नगर रेडलाइट एरिया में कई सालों से यह धंधा चल रहा है और यहां भोली-भाली लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता है।