‘क्राइम पेट्रोल’ देख पत्नी को मारने की साजिश रची, 100000 की सुपारी देकर रास्ते से हटाया, पढ़िए पति की करतूत

Highlights पत्नी सविता के साथ खंडवा में चिकित्सक को दिखाने आ रहा था। एक लाख रुपये की सुपारी देकर सविता की हत्या कराई थी। पत्नी से परेशान होकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।

Khandwa:मध्य प्रदेश के खंडवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों के जरिए उसकी हत्या करवा दी। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए कहा कि इस मामले में पति समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पति ने टेलीविजन धारावाहिक ‘क्राइम पेट्रोल’ से प्रभावित हुआ और पूरे घटनाक्रम की साज़िश रची और उसे अंजाम दिया।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगरिस निवासी महेंद्र पटेल (25) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 21 सितंबर की रात जब उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो वह अपनी पत्नी सविता के साथ खंडवा में चिकित्सक को दिखाने आ रहा था।

उन्होंने बताया कि पटेल ने शिकायत में कहा कि रास्ते में एक पुलिया के पास तीन लड़कों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की तथा इसी दौरान एक लड़के ने पत्नी सविता पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पाया कि महेंद्र ने ही एक लाख रुपये की सुपारी देकर सविता की हत्या कराई थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और दी गई राशि आरोपियों से जब्त कर ली है। राय ने कहा, ‘‘पुलिस ने आरोपी पति सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चौबीस घंटे में इस प्रकरण का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी पति महेंद्र टीवी पर ‘क्राइम पेट्रोल’ देखकर प्रभावित हुआ था और पत्नी से परेशान होकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।’’

