Kerala: तिरुवनंतपुरम में एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़, रेलवे स्टेशन का कुली गिरफ्तार

Kerala:केरल के कोच्चुवेली रेलवे स्टेशन पर एक कुली को एक अभिनेत्री से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान कोच्चुवेली निवासी अरुण के रूप में हुई है। यह घटना बृहस्पतिवार को उस समय हुई जब अभिनेत्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब वह दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी तभी आरोपी उसके पास आया और मदद की पेशकश की।

पुलिस ने कहा कि अरुण ने उसे एक खड़ी ट्रेन से होते हुए अगले प्लेटफॉर्म पर जाने का सुझाव दिया। पुलिस ने बताया कि जब पीड़िता खड़ी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ रही थी तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से पकड़ लिया।

अभिनेत्री ने इसका विरोध किया और रेलवे अधिकारियों से तुरंतमदद मांगी। बाद में उसने पेट्टा पुलिस थाना जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया और अरुण को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने कुली को निलंबित कर दिया है और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।

