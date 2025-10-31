प्यार से खफा था भाई, 26 वर्षीय चिकित्सक पर चाकू से हमला, बहन से प्यार करते हैं डॉक्टर, प्रेमिका भाई फरीद खान और 2 साथी के साथ दिया अंजाम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 31, 2025 11:44 IST2025-10-31T11:43:21+5:302025-10-31T11:44:43+5:30
मुंबईः मुंबई के नगर निगम संचालित केईएम अस्पताल के 26 वर्षीय चिकित्सक पर एक महिला के भाई समेत तीन लोगों ने चाकू से कथित तौर पर हमला किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, चिकित्सक का उस महिला के साथ प्रेम संबंध था।
उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह परेल स्थित अस्पताल के बाहर हनुमान मंदिर के पास हुई। अधिकारी ने कहा, "डॉ. विशाल यादव पर उनकी प्रेमिका के भाई ने हमला किया, जो अस्पताल के सीवीटीएस विभाग में काम करता है। महिला के परिजनों को हाल ही में उनके रिश्ते के बारे में पता चला था।"
बोइवाड़ा पुलिस थाना के अधिकारी ने बताया, “महिला के भाई फरीद खान ने अपने साथी नबील और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर चिकित्सक पर चाकू से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।”